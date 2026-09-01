Journées Européennes du Patrimoine Gintrac Randonnée Du château de Taillefer à Magnagues Gintrac
samedi 19 septembre 2026 · Gintrac
Informations pratiques
Gintrac
Journées Européennes du Patrimoine Gintrac Randonnée Du château de Taillefer à Magnagues
Gintrac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Partez sur le causse de Gramat, entre les ruines de Taillefer et Magnagues
Partez sur le causse de Gramat, entre les ruines de Taillefer et Magnagues. Vous y découvrirez l'histoire locale et des panoramas à couper le souffle.
Prévoir chaussures de marche et eau.
2h / 4.5 km 100m de dénivelé
.
Gintrac 46130 Lot Occitanie +33 5 65 33 81 36 patrimoine@cauvaldor.fr
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English :
Head out to the Gramat plateau, between the ruins of Taillefer and Magnagues
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Gintrac Randonnée Du château de Taillefer à Magnagues Gintrac a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Vallée de la Dordogne
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