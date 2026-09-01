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Journées Européennes du Patrimoine Gintrac Randonnée Du château de Taillefer à Magnagues Gintrac

samedi 19 septembre 2026 · Gintrac

Journées Européennes du Patrimoine Gintrac Randonnée Du château de Taillefer à Magnagues Gintrac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
46130 Gintrac
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Gintrac

Journées Européennes du Patrimoine Gintrac Randonnée Du château de Taillefer à Magnagues

Gintrac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Partez sur le causse de Gramat, entre les ruines de Taillefer et Magnagues

Partez sur le causse de Gramat, entre les ruines de Taillefer et Magnagues. Vous y découvrirez l'histoire locale et des panoramas à couper le souffle. 

Prévoir chaussures de marche et eau. 

2h / 4.5 km 100m de dénivelé

  .

Gintrac 46130 Lot Occitanie +33 5 65 33 81 36  patrimoine@cauvaldor.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Head out to the Gramat plateau, between the ruins of Taillefer and Magnagues

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Gintrac Randonnée Du château de Taillefer à Magnagues Gintrac a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Vallée de la Dordogne

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