Informations pratiques

Gintrac

Journées Européennes du Patrimoine Gintrac Randonnée Du château de Taillefer à Magnagues

Gintrac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Partez sur le causse de Gramat, entre les ruines de Taillefer et Magnagues

Partez sur le causse de Gramat, entre les ruines de Taillefer et Magnagues. Vous y découvrirez l'histoire locale et des panoramas à couper le souffle.

Prévoir chaussures de marche et eau.

2h / 4.5 km 100m de dénivelé

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Gintrac 46130 Lot Occitanie +33 5 65 33 81 36 patrimoine@cauvaldor.fr

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English :

Head out to the Gramat plateau, between the ruins of Taillefer and Magnagues

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Gintrac Randonnée Du château de Taillefer à Magnagues Gintrac a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Vallée de la Dordogne