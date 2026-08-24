Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Hélène Van Dongen Gintrac
samedi 10 octobre 2026 · Gintrac
Informations pratiques
Gintrac
Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Hélène Van Dongen
247 Impasse du hameau de Taillefer Gintrac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026, 28 artistes du territoire vous ouvrent les portes de leur atelier.
Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026
10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor
Gratuit
Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.
www.cauvaldor.fr
Van Dongen Hélène Céramiste
Mon atelier se trouve dans la cave du Labyrinthe Okx-Van Dongen , une maison d’artistes semblable à un musée
Dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026, 28 artistes du territoire vous ouvrent les portes de leur atelier.
Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026
10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor
Gratuit
Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.
www.cauvaldor.fr
Van Dongen Hélène Céramiste
Mon atelier se trouve dans la cave du Labyrinthe Okx-Van Dongen , une maison d’artistes semblable à un musée. Il y a partout des peintures et des gravures de Kees Okx (1939-2015), mais également des dessins et des objets d’autres artistes. Dans le jardin se trouve mes pièces céramiques entre autres et aussi des sculptures de collègues en fer et en pierre.
Ce week-end je montre le processus raku, une façon d’émaillage d’origine Japonaise. On voit le four à l’extérieur qui va monter jusqu’à 1000° C, on sent l’odeur fumée du copeau… et quand les sculptures céramiques sortent du tonneau, on aperçoit les émaux avec des craquelures très fines et des brillances magiques.
Mes sculptures sont créées à base d’argile. Ce sont des pièces uniques, elles parlent des contrastes entre les lignes droites et les rondeurs, entre le noir et le blanc, entre la matière et les ouvertures. Elles suggèrent souvent des symboles de l’univers, de l’inconscience et de l’amour.
Démonstration Oui, je proposerai une démonstration de ma pratique.
Contact
Tél 06 45 00 54 10
Site https://www.helenevandongen.com
Facebook Hélène van Dongen
.
247 Impasse du hameau de Taillefer Gintrac 46500 Lot Occitanie +33 6 45 00 54 10
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English :
As part of the 9th edition of the 2026 Artists’ Studio Open House, 28 local artists are opening the doors to their studios.
Saturday, October 10, and Sunday, October 11, 2026
10 a.m. 6 p.m. in the Cauvaldor area
Free
Event part of the Cauvaldor cultural festival “Résurgence X La Chose Publique” and taking place on the same weekend as the “Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.”
www.cauvaldor.fr
Van Dongen Hélène Ceramic Artist:
%AB My studio is located in the basement of the %AB Labyrinthe Okx-Van Dongen %BB, an artists’ house similar to a museum
L’événement Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Hélène Van Dongen Gintrac a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Vallée de la Dordogne
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