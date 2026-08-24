Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Hélène Van Dongen Gintrac

Informations pratiques

Gintrac

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Hélène Van Dongen

247 Impasse du hameau de Taillefer Gintrac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026, 28 artistes du territoire vous ouvrent les portes de leur atelier.

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026

10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor

Gratuit

Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.

www.cauvaldor.fr

Van Dongen Hélène Céramiste

Mon atelier se trouve dans la cave du Labyrinthe Okx-Van Dongen , une maison d’artistes semblable à un musée

Dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026, 28 artistes du territoire vous ouvrent les portes de leur atelier.

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026

10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor

Gratuit

Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.

www.cauvaldor.fr

Van Dongen Hélène Céramiste

Mon atelier se trouve dans la cave du Labyrinthe Okx-Van Dongen , une maison d’artistes semblable à un musée. Il y a partout des peintures et des gravures de Kees Okx (1939-2015), mais également des dessins et des objets d’autres artistes. Dans le jardin se trouve mes pièces céramiques entre autres et aussi des sculptures de collègues en fer et en pierre.

Ce week-end je montre le processus raku, une façon d’émaillage d’origine Japonaise. On voit le four à l’extérieur qui va monter jusqu’à 1000° C, on sent l’odeur fumée du copeau… et quand les sculptures céramiques sortent du tonneau, on aperçoit les émaux avec des craquelures très fines et des brillances magiques.

Mes sculptures sont créées à base d’argile. Ce sont des pièces uniques, elles parlent des contrastes entre les lignes droites et les rondeurs, entre le noir et le blanc, entre la matière et les ouvertures. Elles suggèrent souvent des symboles de l’univers, de l’inconscience et de l’amour.

Démonstration Oui, je proposerai une démonstration de ma pratique.

Contact

Tél 06 45 00 54 10

Site https://www.helenevandongen.com

Facebook Hélène van Dongen

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247 Impasse du hameau de Taillefer Gintrac 46500 Lot Occitanie +33 6 45 00 54 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the 9th edition of the 2026 Artists’ Studio Open House, 28 local artists are opening the doors to their studios.

Saturday, October 10, and Sunday, October 11, 2026

10 a.m. 6 p.m. in the Cauvaldor area

Free

Event part of the Cauvaldor cultural festival “Résurgence X La Chose Publique” and taking place on the same weekend as the “Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.”

www.cauvaldor.fr

Van Dongen Hélène Ceramic Artist:

%AB My studio is located in the basement of the %AB Labyrinthe Okx-Van Dongen %BB, an artists’ house similar to a museum

L’événement Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Hélène Van Dongen Gintrac a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Vallée de la Dordogne