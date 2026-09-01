Informations pratiques

La Roche-Chalais

Journées Européennes du Patrimoine-Hommage à Paulette MERVAL et Marcel MERKES

La Roche-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

16h: Visite commentée de la salle culturelle du Temple.

17h cinéma (conférence, rencontres, démonstrations musicales, extraits…)

Avant l’entrée au cinéma, nomination de la salle de spectacle de La Roche-Chalais Salle

Paulette Merval et Marcel Merkès

Samedi 19 septembre Animations dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Hommage à Paulette MERVAL et Marcel MERKES

16h: Visite commentée de la salle culturelle du Temple

17h cinéma (conférence, rencontres, démonstrations musicales, extraits…)

Avant l’entrée au cinéma, nomination de la salle de spectacle de La Roche-Chalais Salle

Paulette Merval et Marcel Merkès .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 47 00

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English : Journées Européennes du Patrimoine-Hommage à Paulette MERVAL et Marcel MERKES

4:00 p.m.: Guided tour of the Temple’s cultural hall.

5:00 p.m.: Movie (lecture, meet-and-greets, musical performances, clips?)

Before the movie begins, the La Roche-Chalais performance hall will be named the

“Paulette Merval and Marcel Merkès Hall”

L’événement Journées Européennes du Patrimoine-Hommage à Paulette MERVAL et Marcel MERKES La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-08-18 par Val de Dronne