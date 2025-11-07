Informations pratiques

La Roche-Chalais

Reprise des randonnées avec March’Double

La Roche-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 13:30:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Rendez-vous

13 h 30 Place de l’Étoile à La Roche-Chalais (covoiturage).

14 h 00 Devant la Poste des Églisottes-et-Chalaures pour le départ de la randonnée.

Cette randonnée est ouverte aux adhérents comme aux non-adhérents, qui souhaitent

découvrir les activités du club et partager un agréable moment de marche en pleine nature.

Rendez-vous

13 h 30 Place de l’Étoile à La Roche-Chalais (covoiturage).

14 h 00 Devant la Poste des Églisottes-et-Chalaures pour le départ de la randonnée.

Le Club March’Double invite toutes les personnes intéressées par la marche et la découverte

de notre environnement à venir rejoindre cette sortie de rentrée, dans une ambiance

chaleureuse et conviviale.

Prévoir de bonnes chaussures de marche, de l’eau et une tenue

adaptée aux conditions météorologiques. .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine marchedouble@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Reprise des randonnées avec March’Double

Meeting Point

1:30 p.m.: Place de l’Étoile in La Roche-Chalais (carpool).

2:00 p.m.: In front of the post office in %C9glisottes-et-Chalaures for the start of the hike.

L’événement Reprise des randonnées avec March’Double La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-08-21 par Val de Dronne