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AGENDA · La Roche-Chalais

Reprise des randonnées avec March’Double La Roche-Chalais

dimanche 6 septembre 2026 · La Roche-Chalais

Reprise des randonnées avec March’Double La Roche-Chalais

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Ville
24490 La Roche-Chalais
Département
Dordogne
Tarif

La Roche-Chalais

Reprise des randonnées avec March’Double

La Roche-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 13:30:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Rendez-vous
13 h 30 Place de l’Étoile à La Roche-Chalais (covoiturage).
14 h 00 Devant la Poste des Églisottes-et-Chalaures pour le départ de la randonnée.
Cette randonnée est ouverte aux adhérents comme aux non-adhérents, qui souhaitent
découvrir les activités du club et partager un agréable moment de marche en pleine nature.
Rendez-vous
13 h 30 Place de l’Étoile à La Roche-Chalais (covoiturage).
14 h 00 Devant la Poste des Églisottes-et-Chalaures pour le départ de la randonnée.
Le Club March’Double invite toutes les personnes intéressées par la marche et la découverte
de notre environnement à venir rejoindre cette sortie de rentrée, dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
Prévoir de bonnes chaussures de marche, de l’eau et une tenue
adaptée aux conditions météorologiques.   .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   marchedouble@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Reprise des randonnées avec March’Double

Meeting Point
1:30 p.m.: Place de l’Étoile in La Roche-Chalais (carpool).
2:00 p.m.: In front of the post office in %C9glisottes-et-Chalaures for the start of the hike.

L’événement Reprise des randonnées avec March’Double La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-08-21 par Val de Dronne

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