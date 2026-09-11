Journées Européennes du Patrimoine la balade gourmande Temple de Janus Autun

Informations pratiques

Autun

Journées Européennes du Patrimoine la balade gourmande

Temple de Janus Chemin Jeanne Barret Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Cette balade nature et archéologique le long des anciennes voies romaines se termine par une dégustation de produits locaux à la station fermière.

Réservation obligatoire, limité à 15 personnes. .

Temple de Janus Chemin Jeanne Barret Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 80 86 38 musees.patrimoine@autun.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine la balade gourmande

L’événement Journées Européennes du Patrimoine la balade gourmande Autun a été mis à jour le 2026-08-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)