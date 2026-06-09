Journées Européennes du Patrimoine La Maison de la gemme ouvre ses portes Lesperon samedi 19 septembre 2026.

Lesperon

Journées Européennes du Patrimoine La Maison de la gemme ouvre ses portes

635 route de Bourreguet Lesperon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dès 10h, le samedi et le dimanche, l’équipe de bénévoles vous accueille autour de l’ancienne bergerie pour une visite immersive ponctuée de plusieurs ateliers

– Démonstration de gemmage

– Histoire et gestion de la forêt

– Utilisation actuelle de la gemme

– Découverte du chemin du résinier

À la découverte du gemmage

Dès 10h, le samedi et le dimanche, l’équipe de bénévoles vous accueille chaleureusement autour de l’ancienne bergerie pour une visite immersive ponctuée de plusieurs ateliers

– Démonstration de gemmage

– Histoire et gestion de la forêt

– Utilisation actuelle de la gemme

– Découverte du chemin du résinier

Le samedi, conférence sur le thème de la forêt

Une rencontre authentique autour de la récolte de la résine et des Hommes qui en ont fait un savoir-faire unique .

Tout public Sur réservation .

635 route de Bourreguet Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 20 06 29

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English :

From 10 a.m. on Saturday and Sunday, the team of volunteers welcomes you around the old sheepfold for an immersive visit punctuated by several workshops:

– Gem-making demonstration

– History and management of the forest

– Current use of gem

– Discovery of the resin path

L’événement Journées Européennes du Patrimoine La Maison de la gemme ouvre ses portes Lesperon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Morcenx