Journées européennes du patrimoine la maison de Pierre Loti Maison de Pierre Loti Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Journées européennes du patrimoine la maison de Pierre Loti

Maison de Pierre Loti 141 rue Pierre loti Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée de la Maison de Pierre Loti.

.

Maison de Pierre Loti 141 rue Pierre loti Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : European Heritage Days: Pierre Loti’s house

Guided tour of Pierre Loti’s house.

L’événement Journées européennes du patrimoine la maison de Pierre Loti Rochefort a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan