Informations pratiques

La Turballe

Journées Européennes du Patrimoine

Rue de Saint-Molf La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visites des sites patrimoniaux de La Turballe

Musée La Maison de La Pêche

Sardinier Au Gré des Vents

Moulin de Kerbroué

Clocher de Trescalan .

Rue de Saint-Molf La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine La Turballe a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44