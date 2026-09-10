AGENDA · La Turballe
Journées Européennes du Patrimoine La Turballe
samedi 19 septembre 2026 · La Turballe
Informations pratiques
La Turballe
Journées Européennes du Patrimoine
Rue de Saint-Molf La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visites des sites patrimoniaux de La Turballe
Musée La Maison de La Pêche
Sardinier Au Gré des Vents
Moulin de Kerbroué
Clocher de Trescalan .
Rue de Saint-Molf La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine La Turballe a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44
À voir aussi à La Turballe (Loire-Atlantique)
- Concert Vincent Prémel Place du marché La Turballe 10 septembre 2026
- Visite guidée le port de pêche de La Turballe La Turballe 11 septembre 2026
- Atelier d’écriture créative avec Hélène Saudubray Café-épicerie Bio du Plan B La Turballe 11 septembre 2026
- Stage de pastel avec Marie-France Oosterhof Centre Culturel Saint Pierre La Turballe 12 septembre 2026
- Atelier pomme de touline Port de La Turballe La Turballe 12 septembre 2026