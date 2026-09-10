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AGENDA · La Turballe

Journées Européennes du Patrimoine La Turballe

samedi 19 septembre 2026 · La Turballe

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Rue de Saint-Molf
Ville
44420 La Turballe
Département
Loire-Atlantique
Tarif

La Turballe

Journées Européennes du Patrimoine

Rue de Saint-Molf La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Visites des sites patrimoniaux de La Turballe  

Musée La Maison de La Pêche
Sardinier Au Gré des Vents
Moulin de Kerbroué
Clocher de Trescalan   .

Rue de Saint-Molf La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44  contact@labaule-guerande.com

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine La Turballe a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44

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