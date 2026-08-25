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AGENDA · La Turballe

Forum des associations Complexe sportif Gaby Vallot La Turballe

samedi 5 septembre 2026 · Complexe sportif Gaby Vallot · La Turballe

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Complexe sportif Gaby Vallot
Adresse
10 rue Julien Jaunais
Ville
44420 La Turballe
Département
Loire-Atlantique
Tarif

La Turballe

Forum des associations

Complexe sportif Gaby Vallot 10 rue Julien Jaunais La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 13:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Venez découvrir les associations culturelles, solidaires et sportives de La Turballe.   .

Complexe sportif Gaby Vallot 10 rue Julien Jaunais La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00  animation@laturballe.fr

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English :

L’événement Forum des associations La Turballe a été mis à jour le 2026-08-21 par ADT44

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