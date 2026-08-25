AGENDA · La Turballe
Forum des associations Complexe sportif Gaby Vallot La Turballe
samedi 5 septembre 2026 · Complexe sportif Gaby Vallot · La Turballe
Informations pratiques
La Turballe
Forum des associations
Complexe sportif Gaby Vallot 10 rue Julien Jaunais La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 13:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Venez découvrir les associations culturelles, solidaires et sportives de La Turballe. .
Complexe sportif Gaby Vallot 10 rue Julien Jaunais La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00 animation@laturballe.fr
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L’événement Forum des associations La Turballe a été mis à jour le 2026-08-21 par ADT44
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