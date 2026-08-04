Informations pratiques

La Turballe

Escape Game à bord du sardinier La Sardine d’Or

Port de plaisance La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 15:30:00

fin : 2026-08-05 16:30:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27

Composez votre équipe de 3 à 6 personnes et partez à la recherche de la sardine d’Or !

Prisonnier à bord du sardinier Au Gré des Vent, vous avez 1 heure pour trouver les objets, résoudre les énigmes, ouvrir les cadenas … et enfin trouver la très recherchée Sardine d’Or.

Vous avez l’esprit logique, vous savez communiquer, vous résisterez à la pression du temps … Alors fouillez et explorez les moindre recoins du pont, de la passerelle, du carré d’équipage et vous trouverez (ou pas) la sardine d’Or.

Une expérience unique, une autre façon de découvrir en jouant le sardinier, son histoire et de s’imprégner de la vie des marins pêcheurs de la deuxième moitié du XXème siècle. .

Port de plaisance La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Escape Game à bord du sardinier La Sardine d’Or La Turballe a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44