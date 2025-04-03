Apéro Concert avec Les oiseaux de trottoir Café épicerie du PLAN B La Turballe samedi 5 septembre 2026.

La Turballe

Apéro Concert avec Les oiseaux de trottoir

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 18:30:00

fin : 2026-09-05 20:30:00

Date(s) :

2026-09-05

La musique que nous jouons est très variée et adaptée à tous les publics, nous reprenons et réarrangeons certains classiques de la chanson française ou internationale Les Oiseaux de Trottoir Emmenez-moi Carte Postale de tournée Corrèze/Lot/Dordogne Juillet 2023, mais nous jouons également des compositions, dont les textes peuvent être drôles, engagés, ou émouvants.Les Oiseaux de trottoir Je Lève Mon Verre Carte Postale de tournée Avril 2023 (TeamWest)

Nos musiques sont belles à écouter, riches en harmonies et en poésie, nuancées, et parfois dansantes… comme celle là Les Oiseaux de trottoir Enivrons-nous Carte Postale de Tournée Jura-Bourgogne .

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

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L’événement Apéro Concert avec Les oiseaux de trottoir La Turballe a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44