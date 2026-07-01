Vendredi Live #2 Théâtre de verdure La Turballe

vendredi 24 juillet 2026 · Théâtre de verdure · La Turballe

Informations pratiques

La Turballe

Vendredi Live #2

Théâtre de verdure Rue de l’Eglise La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24 21:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Vendredi LIVE par Gwenrann comedy show

20h/Théâtre de verdure

Quatre humoristes viennent roder leurs sketchs sur la presqu’île, pour une soirée placée sous le signe du rire et de la bonne humeur. .

Théâtre de verdure Rue de l’Eglise La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00 animation@laturballe.fr

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English :

L’événement Vendredi Live #2 La Turballe a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44