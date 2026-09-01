UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Guérande

Journées européennes du patrimoine La vie de Saint-Aubin Place Saint-Aubin Guérande

dimanche 20 septembre 2026 · Place Saint-Aubin · Guérande

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:15:00
Lieu
Place Saint-Aubin
Adresse
Collégiale Saint-Aubin
Ville
44350 Guérande
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Guérande

Journées européennes du patrimoine La vie de Saint-Aubin

Place Saint-Aubin Collégiale Saint-Aubin Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:15:00
fin : 2026-09-20 17:15:00

Date(s) :
2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, une visite est consacrée à Saint-Aubin, saint patron de Guérande.
Cette rencontre permet de découvrir qui était Saint-Aubin et de comprendre comment il est représenté au sein de la collégiale qui porte son nom.   .

Place Saint-Aubin Collégiale Saint-Aubin Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 05 05  porte.saintmichel@ville-guerande.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées européennes du patrimoine La vie de Saint-Aubin Guérande a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44

À voir aussi à Guérande (Loire-Atlantique)