Journées européennes du patrimoine La vie de Saint-Aubin Place Saint-Aubin Guérande

Informations pratiques

Guérande

Journées européennes du patrimoine La vie de Saint-Aubin

Place Saint-Aubin Collégiale Saint-Aubin Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:15:00

fin : 2026-09-20 17:15:00

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, une visite est consacrée à Saint-Aubin, saint patron de Guérande.

Cette rencontre permet de découvrir qui était Saint-Aubin et de comprendre comment il est représenté au sein de la collégiale qui porte son nom. .

Place Saint-Aubin Collégiale Saint-Aubin Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 05 05 porte.saintmichel@ville-guerande.fr

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine La vie de Saint-Aubin Guérande a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44