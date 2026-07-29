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Journées Européennes du Patrimoine: Land art sensoriel Rue du Château Pau

dimanche 20 septembre 2026 · Rue du Château · Pau

Journées Européennes du Patrimoine: Land art sensoriel Rue du Château Pau

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue du Château
Adresse
Musée national du château de Pau
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Pau

Journées Européennes du Patrimoine: Land art sensoriel

Rue du Château Musée national du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Land art sensoriel
Performance et rencontre avec Olivier Layus, Basse-Plante
Partie Deux
Dans une 1er partie, au mois de juin, l’artiste nous accompagnait dans son processus de création d’installations végétales en écho avec le jardin en mouvement de la Basse-Plante. Presque 4 mois plus tard, que sont devenues ces graines lancées à travers le jardin ? L’osier aux couleurs chatoyantes s’est développé, les sphères s’ouvrent sur un autre paysage… Forgeur et jardinier, l’artiste invente et forge sur place, pour vous, des structures à sentir, toucher et écouter.   .

Rue du Château Musée national du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 38 00  activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine: Land art sensoriel

L’événement Journées Européennes du Patrimoine: Land art sensoriel Pau a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Pau

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