Journées Européennes du Patrimoine Dolmen d’Ors Le Château-d’Oléron

Informations pratiques

Le Château-d’Oléron

Journées Européennes du Patrimoine

Dolmen d’Ors Avenue de la Beaucourssière Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

De la Citadelle en passant par les cabanes de créateurs jusqu’au Dolmen d’Ors qui sera d’ailleurs inauguré pendant ce week-end des Journées Européennes du Patrimoine, ne manquez pas l’occasion de (re)découvrir les multiples facettes du Château d’Oléron.

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Dolmen d’Ors Avenue de la Beaucourssière Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 le-chateau-oleron-tourisme@marennes-oleron.com

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English : European Heritage Days

From the Citadel, past the artists’ studios, all the way to the Dolmen d’Ors—which, incidentally, will be inaugurated during this weekend’s European Heritage Days—, don’t miss the opportunity to (re)discover the many facets of the Château d’Oléron.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes