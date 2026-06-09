Kitchen Gravure imprime tes cartes postales de vacances Elisa Boche Affabulette Le Château-d’Oléron
Kitchen Gravure imprime tes cartes postales de vacances Elisa Boche Affabulette Le Château-d’Oléron jeudi 16 juillet 2026.
Le Château-d’Oléron
Kitchen Gravure imprime tes cartes postales de vacances
Elisa Boche Affabulette Cabane 24 Bis Rue du Fort Paté Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Matériel fourni
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-08-20 16:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Tous les jeudi du 16/07 au 20/08, de 14h à 16h, à partir de 6 ans Kitchen Gravure imprime tes cartes postales de vacances (initiation gravure pointe sèche et typographie). Tarif 25 euros (matériel fourni)
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Elisa Boche Affabulette Cabane 24 Bis Rue du Fort Paté Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 48 38 00 lamanivelle.atelier@gmail.com
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English : Kitchen Gravure: print your own vacation postcards
Every Thursday from 16/07 to 20/08, 2pm to 4pm, ages 6 and up: Kitchen Gravure: print your own vacation postcards (introduction to drypoint etching and letterpress). Price 25 euros (materials supplied)
L’événement Kitchen Gravure imprime tes cartes postales de vacances Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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