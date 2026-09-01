Informations pratiques

Chambellay

Journées Européennes du Patrimoine Le Lavoir

Quai de la Mayenne Chambellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine au lavoir de Chambellay, les 19 et 20 septembre 2026.

Petite balade en autonomie autour du pont, de l’octroi et du lavoir en bord de Mayenne. Mini exposition le pont et l’octroi . .

Quai de la Mayenne Chambellay 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 10 54

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English :

European Heritage Days at the Chambellay washhouse, September 19 and 20, 2026.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Le Lavoir Chambellay a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Anjou bleu