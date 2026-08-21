Informations pratiques

Le Subdray

Journées Européennes du Patrimoine L’Église Notre-Dame du Subdray

2 Place de l’Église Le Subdray Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’église Notre-Dame du Subdray, bel exemple d’architecture romane récemment restauré.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’église Notre-Dame du Subdray ouvre exceptionnellement ses portes samedi 19 septembre, de 14h à 16h. Cette visite libre et gratuite invite à découvrir ou redécouvrir cet édifice religieux du XIIe siècle, inscrit au titre des monuments historiques et récemment restauré. Le clocher-porche et une partie de la nef d’origine témoignent encore de son architecture romane, tandis que le chœur et les chapelles seigneuriales rappellent les transformations réalisées au XVe siècle. Une belle occasion d’explorer le patrimoine du Subdray. .

2 Place de l’Église Le Subdray 18570 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 26 04

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English :

%C0 During European Heritage Days, discover the Notre-Dame du Subdray Church, a beautiful example of Romanesque architecture that has recently been restored.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine L’Église Notre-Dame du Subdray Le Subdray a été mis à jour le 2026-08-21 par OT BOURGES