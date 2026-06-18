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Journées Européennes du Patrimoine L’Espiègle Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade

Journées Européennes du Patrimoine L’Espiègle Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Quai d'honneur Jean Pierre Tallieu

Adresse : Port de La Tremblade

Ville : 17390 La Tremblade

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

La Tremblade

Journées Européennes du Patrimoine L’Espiègle

Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite du sloop ostréicole de 1936 Espiègle Port de La Tremblade
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Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 47 70 51  lescoureauleurstrembladais@gmail.com

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English :

Visit of the 1936 oyster sloop Espiègle Port of La Tremblade

L’événement Journées Européennes du Patrimoine L’Espiègle La Tremblade a été mis à jour le 2026-06-15 par Mairie de La Tremblade

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