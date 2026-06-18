Journées Européennes du Patrimoine L’Espiègle Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade samedi 19 septembre 2026.

La Tremblade

Journées Européennes du Patrimoine L’Espiègle

Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite du sloop ostréicole de 1936 Espiègle Port de La Tremblade

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Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 47 70 51 lescoureauleurstrembladais@gmail.com

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English :

Visit of the 1936 oyster sloop Espiègle Port of La Tremblade

L’événement Journées Européennes du Patrimoine L’Espiègle La Tremblade a été mis à jour le 2026-06-15 par Mairie de La Tremblade