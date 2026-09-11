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Journées Européennes du Patrimoine L’histoire de l’évêché d’Autun Évêché Autun

samedi 19 septembre 2026 · Évêché · Autun

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Évêché
Adresse
Place d'Hallencourt
Ville
71400 Autun
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Autun

Journées Européennes du Patrimoine L’histoire de l’évêché d’Autun

Évêché Place d’Hallencourt Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Découvrez l’histoire plus que millénaire de ce bâtiment emblématrique !
Réservation obligatoire, jauge limité à 25 personnes.   .

Évêché Place d’Hallencourt Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 54 21 60  musees.patrimoine@autun.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine L’histoire de l’évêché d’Autun

L’événement Journées Européennes du Patrimoine L’histoire de l’évêché d’Autun Autun a été mis à jour le 2026-08-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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