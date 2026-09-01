Journées Européennes du Patrimoine Boulevard Carnot, 14780 Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer

Informations pratiques

Lion-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine

Boulevard Carnot, 14780 Lion-sur-Mer 30 Rue du Général Gallieni Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’exposition consacrée à l’histoire de l’église Saint-Pierre de Lion-sur-Mer.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir des lieux habituellement fermés au public. (Temple protestant, église Saint-Pierre, Temple Protestant)

Visite guidée de la mairie 14h à 16h

Visite et exposition à l’église Saint-Pierre

Visite libre du Temple 14h à 17h

Conférence Les protestants et Lion-sur-Mer 17h Temple Protestant .

Boulevard Carnot, 14780 Lion-sur-Mer 30 Rue du Général Gallieni Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie accueil@lionsurmer.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine

For the European Heritage Days, come and discover the exhibition dedicated to the history of the Saint-Pierre church in Lion-sur-Mer.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-27 par Calvados Attractivité