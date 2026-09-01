Journées Européennes du Patrimoine Boulevard Carnot, 14780 Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Boulevard Carnot, 14780 Lion-sur-Mer · Lion-sur-Mer
Informations pratiques
Lion-sur-Mer
Journées Européennes du Patrimoine
Boulevard Carnot, 14780 Lion-sur-Mer 30 Rue du Général Gallieni Lion-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’exposition consacrée à l’histoire de l’église Saint-Pierre de Lion-sur-Mer.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir des lieux habituellement fermés au public. (Temple protestant, église Saint-Pierre, Temple Protestant)
Visite guidée de la mairie 14h à 16h
Visite et exposition à l’église Saint-Pierre
Visite libre du Temple 14h à 17h
Conférence Les protestants et Lion-sur-Mer 17h Temple Protestant .
Boulevard Carnot, 14780 Lion-sur-Mer 30 Rue du Général Gallieni Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie accueil@lionsurmer.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine
For the European Heritage Days, come and discover the exhibition dedicated to the history of the Saint-Pierre church in Lion-sur-Mer.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-27 par Calvados Attractivité
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