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Journées Européennes du Patrimoine Boulevard Carnot, 14780 Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Boulevard Carnot, 14780 Lion-sur-Mer · Lion-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine Boulevard Carnot, 14780 Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Boulevard Carnot, 14780 Lion-sur-Mer
Adresse
30 Rue du Général Gallieni
Ville
14780 Lion-sur-Mer
Département
Calvados
Tarif

Lion-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine

Boulevard Carnot, 14780 Lion-sur-Mer 30 Rue du Général Gallieni Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’exposition consacrée à l’histoire de l’église Saint-Pierre de Lion-sur-Mer.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir des lieux habituellement fermés au public. (Temple protestant, église Saint-Pierre, Temple Protestant)
Visite guidée de la mairie 14h à 16h
Visite et exposition à l’église Saint-Pierre
Visite libre du Temple 14h à 17h
Conférence Les protestants et Lion-sur-Mer 17h Temple Protestant   .

Boulevard Carnot, 14780 Lion-sur-Mer 30 Rue du Général Gallieni Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie   accueil@lionsurmer.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine

For the European Heritage Days, come and discover the exhibition dedicated to the history of the Saint-Pierre church in Lion-sur-Mer.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-27 par Calvados Attractivité

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