Journées européennes du patrimoine Lumière sur les vitraux Place Saint-Aubin Guérande
samedi 19 septembre 2026 · Place Saint-Aubin · Guérande
Informations pratiques
Guérande
Journées européennes du patrimoine Lumière sur les vitraux
Place Saint-Aubin Collégiale Saint-Aubin Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 15:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et de la restauration du vitrail du Rosaire, la collégiale Saint-Aubin propose une visite consacrée aux vitraux du monument.
Cette découverte permet de mieux comprendre leur histoire et leur place dans l’architecture de la collégiale.
En complément des visites, un stand de démonstration présente les différentes étapes de création d’un vitrail. .
Place Saint-Aubin Collégiale Saint-Aubin Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 05 05 porte.saintmichel@ville-guerande.fr
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English :
L’événement Journées européennes du patrimoine Lumière sur les vitraux Guérande a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44
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