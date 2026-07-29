Informations pratiques

Maintenon

Journées Européennes du patrimoine Maintenon au fil des années

Place Aristide Briand Maintenon Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-18

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, laissez-vous porter par le regard des artistes sur Maintenon à travers une exposition réunissant peintures, dessins, gravures et autres créations inspirées du château, de la ville et de ses paysages.

Le parcours est enrichi par une sélection de photographies anciennes et d’archives, témoignant de l’évolution de Maintenon au fil des décennies et invitant à redécouvrir son patrimoine sous un nouveau jour. Une exposition organisée en partenariat avec la Fondation Mansart .

Place Aristide Briand Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 00 45

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English :

%C0 During European Heritage Days, let yourself be swept away by the artists’ perspective on Maintenon %E0 through an exhibition featuring paintings, drawings, engravings, and other works inspired byby the château, the town, and its landscapes.

L’événement Journées Européennes du patrimoine Maintenon au fil des années Maintenon a été mis à jour le 2026-07-29 par OT CHARTRES