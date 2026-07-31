Le Japan Festival de Maintenon / Pierres Maintenon
samedi 19 septembre 2026 · Maintenon
Informations pratiques
Maintenon
Le Japan Festival de Maintenon / Pierres
Maintenon Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Festival des arts martiaux & Salon du Japon. 4e édition placée sous le signe de la découverte, du partage et de l’immersion dans les cultures asiatiques.
Durant tout un week-end, le public pourra assister à des démonstrations et initiations autour de plus de trente disciplines d’arts martiaux, mettant à l’honneur leurs valeurs de respect, de maîtrise et de transmission. Le Vietnam, invité d’honneur de cette édition, fera découvrir ses traditions, son artisanat et son patrimoine culturel à travers différentes animations et rencontres. Artisans, illustrateurs et exposants proposeront également leurs créations et savoir-faire, tandis qu’un espace bien-être invitera les visiteurs à découvrir des pratiques traditionnelles. Côté restauration, les saveurs japonaises, coréennes et vietnamiennes seront à l’honneur pour un véritable voyage culinaire. Un salon des jeux traditionnels viendra compléter cette expérience conviviale et familiale. .
Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 72 55 11 36 leader@japanfestival.fr
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English :
Martial Arts Festival & Japan Expo. The 4th edition, dedicated to discovery, sharing, and immersion in Asian cultures.
L’événement Le Japan Festival de Maintenon / Pierres Maintenon a été mis à jour le 2026-07-31 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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