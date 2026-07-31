Informations pratiques

Maintenon

Le Japan Festival de Maintenon / Pierres

Maintenon Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Festival des arts martiaux & Salon du Japon. 4e édition placée sous le signe de la découverte, du partage et de l’immersion dans les cultures asiatiques.

Durant tout un week-end, le public pourra assister à des démonstrations et initiations autour de plus de trente disciplines d’arts martiaux, mettant à l’honneur leurs valeurs de respect, de maîtrise et de transmission. Le Vietnam, invité d’honneur de cette édition, fera découvrir ses traditions, son artisanat et son patrimoine culturel à travers différentes animations et rencontres. Artisans, illustrateurs et exposants proposeront également leurs créations et savoir-faire, tandis qu’un espace bien-être invitera les visiteurs à découvrir des pratiques traditionnelles. Côté restauration, les saveurs japonaises, coréennes et vietnamiennes seront à l’honneur pour un véritable voyage culinaire. Un salon des jeux traditionnels viendra compléter cette expérience conviviale et familiale. .

Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 72 55 11 36 leader@japanfestival.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Martial Arts Festival & Japan Expo. The 4th edition, dedicated to discovery, sharing, and immersion in Asian cultures.

L’événement Le Japan Festival de Maintenon / Pierres Maintenon a été mis à jour le 2026-07-31 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES