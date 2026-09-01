Journées Européennes du Patrimoine Maison des frères Grenier Rue Barbier Baume-les-Dames

Informations pratiques

Baume-les-Dames

Journées Européennes du Patrimoine Maison des frères Grenier

Rue Barbier Maison des frères Grenier Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez cette très belle demeure qui a été, au 19ème siècle, la maison de Jules et Edouard Grenier.

Monsieur Durr, le propriétaire, vous fera notamment visiter la bibliothèque d’Edouard.

Un belle opportunité à ne pas manquer. .

Rue Barbier Maison des frères Grenier Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98

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English : Journées Européennes du Patrimoine Maison des frères Grenier

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Maison des frères Grenier Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS