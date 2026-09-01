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Journées Européennes du Patrimoine Maison des frères Grenier Rue Barbier Baume-les-Dames

samedi 19 septembre 2026 · Rue Barbier · Baume-les-Dames

Journées Européennes du Patrimoine Maison des frères Grenier Rue Barbier Baume-les-Dames

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue Barbier
Adresse
Maison des frères Grenier
Ville
25110 Baume-les-Dames
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Baume-les-Dames

Journées Européennes du Patrimoine Maison des frères Grenier

Rue Barbier Maison des frères Grenier Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez cette très belle demeure qui a été, au 19ème siècle, la maison de Jules et Edouard Grenier.
Monsieur Durr, le propriétaire, vous fera notamment visiter la bibliothèque d’Edouard.
Un belle opportunité à ne pas manquer.   .

Rue Barbier Maison des frères Grenier Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98 

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English : Journées Européennes du Patrimoine Maison des frères Grenier

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Maison des frères Grenier Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS

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