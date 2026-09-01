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AGENDA · Roscoff

Journées Européennes du Patrimoine Maison des Johnnies La Maison des Johnnies et de l’Oignon Roscoff

samedi 19 septembre 2026 · La Maison des Johnnies et de l'Oignon · Roscoff

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
La Maison des Johnnies et de l'Oignon
Adresse
48 Rue Brizeux
Ville
29680 Roscoff
Département
Finistère
Tarif

Roscoff

Journées Européennes du Patrimoine Maison des Johnnies

La Maison des Johnnies et de l’Oignon 48 Rue Brizeux Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Ouverture de la Maison des Johnnies, musée de l’oignon de Roscoff à l’occasion des journées du patrimoine.
– Visite libre.
Sur place, initiation au tressage d’oignons.   .

La Maison des Johnnies et de l’Oignon 48 Rue Brizeux Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 40 15 87 53 

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Maison des Johnnies Roscoff a été mis à jour le 2026-08-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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