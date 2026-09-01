Journées Européennes du Patrimoine Maison des Johnnies La Maison des Johnnies et de l’Oignon Roscoff

samedi 19 septembre 2026 · La Maison des Johnnies et de l'Oignon · Roscoff

Informations pratiques

Roscoff

Journées Européennes du Patrimoine Maison des Johnnies

La Maison des Johnnies et de l’Oignon 48 Rue Brizeux Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ouverture de la Maison des Johnnies, musée de l’oignon de Roscoff à l’occasion des journées du patrimoine.

– Visite libre.

Sur place, initiation au tressage d’oignons. .

La Maison des Johnnies et de l’Oignon 48 Rue Brizeux Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 40 15 87 53

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Maison des Johnnies Roscoff a été mis à jour le 2026-08-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX