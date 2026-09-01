Journées européennes du patrimoine Maison du Temps Jadis Exposition Harry Eliott Place Barette Vernon
samedi 19 septembre 2026 · Place Barette · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Journées européennes du patrimoine Maison du Temps Jadis Exposition Harry Eliott
Place Barette Maison du Temps Jadis Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Exposition des aquarelles et lithographies de Harry Eliott illustrateur normand né à Paris mais ayant vécu principalement au Goulet et à Villez-sous-Bailleul. C’est la ligne claire avant Hergé ! Une visite qui satisfait autant les enfants que les adultes de ce patrimoine artistique réuni par les collectionneurs du Club.
Exposition Harry Eliott illustrateur normand (1882-1959)
25 personnes maximum en simultané.
Informations pratiques
– Horaire le samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h et le dimanche de 14h30 à 18h
– Gratuit .
Place Barette Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Journées européennes du patrimoine Maison du Temps Jadis Exposition Harry Eliott
L’événement Journées européennes du patrimoine Maison du Temps Jadis Exposition Harry Eliott Vernon a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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