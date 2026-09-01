Journées européennes du patrimoine Maison du Temps Jadis Exposition Harry Eliott Place Barette Vernon

Informations pratiques

Vernon

Journées européennes du patrimoine Maison du Temps Jadis Exposition Harry Eliott

Place Barette Maison du Temps Jadis Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Exposition des aquarelles et lithographies de Harry Eliott illustrateur normand né à Paris mais ayant vécu principalement au Goulet et à Villez-sous-Bailleul. C’est la ligne claire avant Hergé ! Une visite qui satisfait autant les enfants que les adultes de ce patrimoine artistique réuni par les collectionneurs du Club.

Exposition Harry Eliott illustrateur normand (1882-1959)

25 personnes maximum en simultané.

Informations pratiques

– Horaire le samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h et le dimanche de 14h30 à 18h

– Gratuit .

Place Barette Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Journées européennes du patrimoine Maison du Temps Jadis Exposition Harry Eliott

L’événement Journées européennes du patrimoine Maison du Temps Jadis Exposition Harry Eliott Vernon a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération