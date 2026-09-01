Journées Européennes du Patrimoine Mapping concert Eglise Notre-Dame de Trois-Palis Trois-Palis

Informations pratiques

Trois-Palis

Journées Européennes du Patrimoine Mapping concert

Eglise Notre-Dame de Trois-Palis 3 Impasse Notre Dame Trois-Palis Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 22:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Aujourd’hui, dans l’église classée du XIIe siècle de Trois-Palis, il s’agit de renouer avec un esprit de création partagée entre le jazz vivant et le mapping architectural.

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Eglise Notre-Dame de Trois-Palis 3 Impasse Notre Dame Trois-Palis 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 54 70 28 39 laffiche.imuzzic@free.fr

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English :

Today, in the 12th-century listed church of Trois-Palis, the goal is to rekindle a spirit of shared creativity between live jazz and architectural projection mapping.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Mapping concert Trois-Palis a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême