Journées Européennes du Patrimoine Mapping concert Eglise Notre-Dame de Trois-Palis Trois-Palis
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Notre-Dame de Trois-Palis · Trois-Palis
Informations pratiques
Trois-Palis
Journées Européennes du Patrimoine Mapping concert
Eglise Notre-Dame de Trois-Palis 3 Impasse Notre Dame Trois-Palis Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 22:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Aujourd’hui, dans l’église classée du XIIe siècle de Trois-Palis, il s’agit de renouer avec un esprit de création partagée entre le jazz vivant et le mapping architectural.
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Eglise Notre-Dame de Trois-Palis 3 Impasse Notre Dame Trois-Palis 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 54 70 28 39 laffiche.imuzzic@free.fr
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English :
Today, in the 12th-century listed church of Trois-Palis, the goal is to rekindle a spirit of shared creativity between live jazz and architectural projection mapping.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Mapping concert Trois-Palis a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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