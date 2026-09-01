Informations pratiques

Marans

Journées Européennes du Patrimoine

Centre ville Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les Journées du Patrimoine, la ville de Marans propose

Concours de peinture à la Halle aux Poissons, en partenariat avec le Comptoir Local

Dès 18h Guinguette du patrimoine Place des Halles

A 22h Feu d’artifice sur le thème Cirque du Soleil

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Centre ville Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 10 29 mairie@ville-marans.fr

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English :

For Heritage Days, the city of Marans is offering:

Painting contest at the Halle aux Poissons, in partnership with Comptoir Local

Starting at 6 p.m.: Heritage open-air dance party at Place des Halles

At 10 p.m.: Fireworks display themed “Cirque du Soleil”

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Marans a été mis à jour le 2026-08-26 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin