Journées Européennes du Patrimoine Marans
samedi 19 septembre 2026 · Marans
Informations pratiques
Marans
Journées Européennes du Patrimoine
Centre ville Marans Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 23:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour les Journées du Patrimoine, la ville de Marans propose
Concours de peinture à la Halle aux Poissons, en partenariat avec le Comptoir Local
Dès 18h Guinguette du patrimoine Place des Halles
A 22h Feu d’artifice sur le thème Cirque du Soleil
.
Centre ville Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 10 29 mairie@ville-marans.fr
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English :
For Heritage Days, the city of Marans is offering:
Painting contest at the Halle aux Poissons, in partnership with Comptoir Local
Starting at 6 p.m.: Heritage open-air dance party at Place des Halles
At 10 p.m.: Fireworks display themed “Cirque du Soleil”
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Marans a été mis à jour le 2026-08-26 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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