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AGENDA · Marans

Journées Européennes du Patrimoine Marans

samedi 19 septembre 2026 · Marans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Centre ville
Ville
17230 Marans
Département
Charente-Maritime
Tarif

Marans

Journées Européennes du Patrimoine

Centre ville Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Pour les Journées du Patrimoine, la ville de Marans propose
Concours de peinture à la Halle aux Poissons, en partenariat avec le Comptoir Local
Dès 18h Guinguette du patrimoine Place des Halles
A 22h Feu d’artifice sur le thème Cirque du Soleil
  .

Centre ville Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 10 29  mairie@ville-marans.fr

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English :

For Heritage Days, the city of Marans is offering:
Painting contest at the Halle aux Poissons, in partnership with Comptoir Local
Starting at 6 p.m.: Heritage open-air dance party at Place des Halles
At 10 p.m.: Fireworks display themed “Cirque du Soleil”

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Marans a été mis à jour le 2026-08-26 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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