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AGENDA · Marans

Exposition Concours de peinture Place des Halles Marans

jeudi 10 septembre 2026 · Place des Halles · Marans

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place des Halles
Adresse
La Halle aux poissons
Ville
17230 Marans
Département
Charente-Maritime
Tarif

Marans

Exposition Concours de peinture

Place des Halles La Halle aux poissons Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-10
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-10

En 2026, l’espace exposition du Comptoir Local® à Surgères accueille son 100ème artiste.
Pour l’occasion, nous organisons un concours de peinture sur le thème de la Légende de Marans .
L’exposition présente les oeuvres réalisées.
Entrée libre
  .

Place des Halles La Halle aux poissons Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 12 10  contact@aunis-maraispoitevin.com

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English :

In 2026, the Comptoir Local® Surgères exhibition space will welcome its 100th artist.
To mark the occasion, we are organizing a painting contest on the theme of “The Legend of Marans.”
The exhibition will feature the submitted works.
Free admission

L’événement Exposition Concours de peinture Marans a été mis à jour le 2026-08-07 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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