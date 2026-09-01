Exposition Concours de peinture Place des Halles Marans
jeudi 10 septembre 2026 · Place des Halles · Marans
Informations pratiques
Marans
Exposition Concours de peinture
Place des Halles La Halle aux poissons Marans Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-10
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-10
En 2026, l’espace exposition du Comptoir Local® à Surgères accueille son 100ème artiste.
Pour l’occasion, nous organisons un concours de peinture sur le thème de la Légende de Marans .
L’exposition présente les oeuvres réalisées.
Entrée libre
.
Place des Halles La Halle aux poissons Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 12 10 contact@aunis-maraispoitevin.com
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English :
In 2026, the Comptoir Local® Surgères exhibition space will welcome its 100th artist.
To mark the occasion, we are organizing a painting contest on the theme of “The Legend of Marans.”
The exhibition will feature the submitted works.
Free admission
L’événement Exposition Concours de peinture Marans a été mis à jour le 2026-08-07 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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