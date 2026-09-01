Exposition Concours de peinture Place des Halles Marans

Informations pratiques

Marans

Exposition Concours de peinture

Place des Halles La Halle aux poissons Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-10

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-10

En 2026, l’espace exposition du Comptoir Local® à Surgères accueille son 100ème artiste.

Pour l’occasion, nous organisons un concours de peinture sur le thème de la Légende de Marans .

L’exposition présente les oeuvres réalisées.

Entrée libre

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Place des Halles La Halle aux poissons Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 12 10 contact@aunis-maraispoitevin.com

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English :

In 2026, the Comptoir Local® Surgères exhibition space will welcome its 100th artist.

To mark the occasion, we are organizing a painting contest on the theme of “The Legend of Marans.”

The exhibition will feature the submitted works.

Free admission

L’événement Exposition Concours de peinture Marans a été mis à jour le 2026-08-07 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin