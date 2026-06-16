Halle Aux Artistes Exposition collective Place des Halles Marans

Marans

Halle Aux Artistes Exposition collective

Place des Halles La Halle aux poissons Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-17

Plongez au cœur de l’art sous toutes ses formes. Plusieurs artistes se succéderont pour vous faire découvrir leur univers et leur savoir-faire.

Cette semaine Plusieurs artistes.

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Place des Halles La Halle aux poissons Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 87 08 75 culture2@ville-marans.fr

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English :

Immerse yourself in the heart of art in all its forms. A variety of artists will take the stage to introduce you to their worlds and their craft.

This week: A variety of artists.

L’événement Halle Aux Artistes Exposition collective Marans a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin