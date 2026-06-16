Halle Aux Artistes Exposition l’Am Art Est Haute Place des Halles Marans lundi 24 août 2026.

Marans

Halle Aux Artistes Exposition l’Am Art Est Haute

Place des Halles La Halle aux poissons Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-24

Plongez au cœur de l’art sous toutes ses formes. Plusieurs artistes se succéderont pour vous faire découvrir leur univers et leur savoir-faire.

Cette semaine Exposition collective de L’Am Art Est Haute

En accès libre.

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Place des Halles La Halle aux poissons Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 87 08 75 culture2@ville-marans.fr

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English :

Immerse yourself in the heart of art in all its forms. A variety of artists will take the stage to introduce you to their worlds and their craft.

This week: Group exhibition by L’Am Art Est Haute

Free admission.

L’événement Halle Aux Artistes Exposition l’Am Art Est Haute Marans a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin