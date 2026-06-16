Mercredi, c’est concert ! avec BLUE FANTAISIE Place Ernest Cognacq Marans

Marans

Mercredi, c’est concert ! avec BLUE FANTAISIE

Place Ernest Cognacq Jardins de l’Hôtel de Ville Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Ce soir, musiques pop, rock & blues avec le duo Blue Fantaisie.

Ambiance festive, reprises des années 80-90 à nos jours.

Buvette et restauration par l’association La pétanque marandaise.

En accès libre.

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Place Ernest Cognacq Jardins de l’Hôtel de Ville Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 87 08 75 culture2@ville-marans.fr

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English :

Tonight, pop, rock, and blues music with the duo Blue Fantaisie.

A festive atmosphere, with covers from the ’80s and ’90s through today.

Refreshments and food provided by the La Pétanque Marandaise association.

Free admission.

L’événement Mercredi, c’est concert ! avec BLUE FANTAISIE Marans a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin