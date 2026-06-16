Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mercredi, c’est concert ! avec BLUE FANTAISIE Place Ernest Cognacq Marans

Mercredi, c’est concert ! avec BLUE FANTAISIE Place Ernest Cognacq Marans mercredi 12 août 2026.

Lieu : Place Ernest Cognacq

Adresse : Jardins de l'Hôtel de Ville

Ville : 17230 Marans

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Marans

Mercredi, c’est concert ! avec BLUE FANTAISIE

Place Ernest Cognacq Jardins de l’Hôtel de Ville Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Ce soir, musiques pop, rock & blues avec le duo Blue Fantaisie.
Ambiance festive, reprises des années 80-90 à nos jours.
Buvette et restauration par l’association La pétanque marandaise.
En accès libre.
  .

Place Ernest Cognacq Jardins de l’Hôtel de Ville Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 87 08 75  culture2@ville-marans.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tonight, pop, rock, and blues music with the duo Blue Fantaisie.
A festive atmosphere, with covers from the ’80s and ’90s through today.
Refreshments and food provided by the La Pétanque Marandaise association.
Free admission.

L’événement Mercredi, c’est concert ! avec BLUE FANTAISIE Marans a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

À voir aussi à Marans (Charente-Maritime)