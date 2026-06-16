Les Eurochestries 2026 Quintette Orbis Symphony d’Espagne rue Gambetta Marans

Marans

Les Eurochestries 2026 Quintette Orbis Symphony d’Espagne

rue Gambetta Église Notre Dame des Marais Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Cette année à nouveau, la commune de Marans accueillera Les Eurochestries, avec le Quintette Orbis Symphony venu d’Espagne.

Places limitées, réservations auprès du Comptoir Local à Marans ou à Surgères, paiement sur place.

Gratuit jusqu’à 11 ans.

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rue Gambetta Église Notre Dame des Marais Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 12 10 contact@aunis-maraispoitevin.com

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English :

Once again this year, the town of Marans will host Les Eurochestries, featuring the Orbis Symphony Quintet from Spain.

Seating is limited; reservations can be made at the Comptoir Local in Marans or Surgères; payment is due at the door.

Free for children 11 and under.

L’événement Les Eurochestries 2026 Quintette Orbis Symphony d’Espagne Marans a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin