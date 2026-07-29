Les joutes marandaises Ecole de voile Marans

Informations pratiques

Marans

Les joutes marandaises

Ecole de voile Bout des barques Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08 09:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Venez participer à la 8ème édition des Joutes Marandaise à partir de 9h, ambiance années 80 !

Le samedi Joutes Nautiques. Et le dimanche Rugby sur l’eau

Entrée gratuite et ouverte à tous !

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Ecole de voile Bout des barques Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 02 64 35

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English :

Come join us for the 8th edition of the Joutes Marandaise starting at 9 a.m.—it’ll be an ’80s-themed event!

Saturday: Water Jousts. And on Sunday: Rugby on the Water

Free admission and open to everyone!

L’événement Les joutes marandaises Marans a été mis à jour le 2026-07-23 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin