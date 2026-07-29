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AGENDA · Marans

Les joutes marandaises Ecole de voile Marans

samedi 8 août 2026 · Ecole de voile · Marans

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Ecole de voile
Adresse
Bout des barques
Ville
17230 Marans
Département
Charente-Maritime
Tarif

Marans

Les joutes marandaises

Ecole de voile Bout des barques Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Venez participer à la 8ème édition des Joutes Marandaise à partir de 9h, ambiance années 80 !
Le samedi Joutes Nautiques. Et le dimanche Rugby sur l’eau
Entrée gratuite et ouverte à tous !
  .

Ecole de voile Bout des barques Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 02 64 35 

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English :

Come join us for the 8th edition of the Joutes Marandaise starting at 9 a.m.—it’ll be an ’80s-themed event!
Saturday: Water Jousts. And on Sunday: Rugby on the Water
Free admission and open to everyone!

L’événement Les joutes marandaises Marans a été mis à jour le 2026-07-23 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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