Les joutes marandaises Ecole de voile Marans
samedi 8 août 2026 · Ecole de voile · Marans
Informations pratiques
Marans
Les joutes marandaises
Ecole de voile Bout des barques Marans Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Venez participer à la 8ème édition des Joutes Marandaise à partir de 9h, ambiance années 80 !
Le samedi Joutes Nautiques. Et le dimanche Rugby sur l’eau
Entrée gratuite et ouverte à tous !
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Ecole de voile Bout des barques Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 02 64 35
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English :
Come join us for the 8th edition of the Joutes Marandaise starting at 9 a.m.—it’ll be an ’80s-themed event!
Saturday: Water Jousts. And on Sunday: Rugby on the Water
Free admission and open to everyone!
L’événement Les joutes marandaises Marans a été mis à jour le 2026-07-23 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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