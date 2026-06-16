Mercredi, c’est concert ! avec AUDE TRUCHE Place Ernest Cognacq Marans

Marans

Mercredi, c’est concert ! avec AUDE TRUCHE

Place Ernest Cognacq Jardins de l’Hôtel de Ville Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Ce soir, concert rock avec le groupe Aude Truche.

Pop, rock, funk et disco, il y en aura pour tous les goûts !

Buvette et restauration par le Football Club Nord 17.

En accès libre.

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Place Ernest Cognacq Jardins de l’Hôtel de Ville Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 87 08 75 culture2@ville-marans.fr

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English :

Tonight, a rock concert featuring the band Aude Truche.

Pop, rock, funk, and disco—there’s something for everyone!

Refreshments and food provided by Football Club Nord 17.

Free admission.

L’événement Mercredi, c’est concert ! avec AUDE TRUCHE Marans a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin