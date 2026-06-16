Mercredi, c’est concert ! avec AUDE TRUCHE Place Ernest Cognacq Marans
Mercredi, c’est concert ! avec AUDE TRUCHE Place Ernest Cognacq Marans mercredi 19 août 2026.
Marans
Mercredi, c’est concert ! avec AUDE TRUCHE
Place Ernest Cognacq Jardins de l’Hôtel de Ville Marans Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Ce soir, concert rock avec le groupe Aude Truche.
Pop, rock, funk et disco, il y en aura pour tous les goûts !
Buvette et restauration par le Football Club Nord 17.
En accès libre.
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Place Ernest Cognacq Jardins de l’Hôtel de Ville Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 87 08 75 culture2@ville-marans.fr
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English :
Tonight, a rock concert featuring the band Aude Truche.
Pop, rock, funk, and disco—there’s something for everyone!
Refreshments and food provided by Football Club Nord 17.
Free admission.
L’événement Mercredi, c’est concert ! avec AUDE TRUCHE Marans a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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