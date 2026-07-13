Les escapades des Pictons à Marans Marans
jeudi 27 août 2026 · Marans
Informations pratiques
Marans
Les escapades des Pictons à Marans
2 rue Dinot Marans Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 10:00:00
fin : 2026-08-27 10:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Dans le cadre de ses escapades, le centre socio-culturel les Pictons propose une balade en barque et pique-nique à Marans.
Profitez d’une journée au fil des canaux de Marans pour se détendre et apprécier le patrimoine local.
Ouvert à tous, sur inscription
.
2 rue Dinot Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 10 40 accueil@csclespictons.org
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English :
As part of its outings, the Les Pictons socio-cultural center is offering a boat ride and picnic in Marans.
Enjoy a day cruising along the canals of Marans to relax and appreciate the local heritage.
Open to everyone; registration required
L’événement Les escapades des Pictons à Marans Marans a été mis à jour le 2026-07-01 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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