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Les escapades des Pictons à Marans Marans

jeudi 27 août 2026 · Marans

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
2 rue Dinot
Ville
17230 Marans
Département
Charente-Maritime
Tarif
4 4 4

Marans

Les escapades des Pictons à Marans

2 rue Dinot Marans Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 10:00:00
fin : 2026-08-27 10:00:00

Date(s) :
2026-08-27

Dans le cadre de ses escapades, le centre socio-culturel les Pictons propose une balade en barque et pique-nique à Marans.
Profitez d’une journée au fil des canaux de Marans pour se détendre et apprécier le patrimoine local.
Ouvert à tous, sur inscription
  .

2 rue Dinot Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 10 40  accueil@csclespictons.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of its outings, the Les Pictons socio-cultural center is offering a boat ride and picnic in Marans.
Enjoy a day cruising along the canals of Marans to relax and appreciate the local heritage.
Open to everyone; registration required

L’événement Les escapades des Pictons à Marans Marans a été mis à jour le 2026-07-01 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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