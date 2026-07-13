Informations pratiques

Marans

Les escapades des Pictons à Marans

2 rue Dinot Marans Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 10:00:00

fin : 2026-08-27 10:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Dans le cadre de ses escapades, le centre socio-culturel les Pictons propose une balade en barque et pique-nique à Marans.

Profitez d’une journée au fil des canaux de Marans pour se détendre et apprécier le patrimoine local.

Ouvert à tous, sur inscription

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2 rue Dinot Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 10 40 accueil@csclespictons.org

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English :

As part of its outings, the Les Pictons socio-cultural center is offering a boat ride and picnic in Marans.

Enjoy a day cruising along the canals of Marans to relax and appreciate the local heritage.

Open to everyone; registration required

L’événement Les escapades des Pictons à Marans Marans a été mis à jour le 2026-07-01 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin