Visite guidée commentée de Marans Bistrot des halles Marans
jeudi 20 août 2026 · Bistrot des halles · Marans
Informations pratiques
Marans
Visite guidée commentée de Marans
Bistrot des halles 9 Rue des Halles Marans Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 16:00:00
fin : 2026-08-20 16:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Le jeudi 20 août, l’association Marans Dans’ Trad propose une visite guidée commentée de la ville, d’environ 2h30 (3 à 5 km de marche)
Rendez-vous à 16h au Bistrot des Halles !
Réservation conseillée
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Bistrot des halles 9 Rue des Halles Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 62 87 08 chapitreau.christian@orange.fr
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English :
On Thursday, August 20, the Marans Dans’ Trad association is offering a guided tour of the town, lasting about 2 hours and 30 minutes (a 3–5 km walk)
Meet at 4:00 p.m. at the Bistrot des Halles!
Reservations are recommended
L’événement Visite guidée commentée de Marans Marans a été mis à jour le 2026-07-21 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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