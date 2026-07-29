Visite guidée commentée de Marans Bistrot des halles Marans

Informations pratiques

Marans

Visite guidée commentée de Marans

Bistrot des halles 9 Rue des Halles Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 16:00:00

fin : 2026-08-20 16:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Le jeudi 20 août, l’association Marans Dans’ Trad propose une visite guidée commentée de la ville, d’environ 2h30 (3 à 5 km de marche)

Rendez-vous à 16h au Bistrot des Halles !

Réservation conseillée

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Bistrot des halles 9 Rue des Halles Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 62 87 08 chapitreau.christian@orange.fr

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English :

On Thursday, August 20, the Marans Dans’ Trad association is offering a guided tour of the town, lasting about 2 hours and 30 minutes (a 3–5 km walk)

Meet at 4:00 p.m. at the Bistrot des Halles!

Reservations are recommended

L’événement Visite guidée commentée de Marans Marans a été mis à jour le 2026-07-21 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin