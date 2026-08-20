Concours de peinture, Halle aux poissons, Marans

Informations pratiques

Concours de peinture Samedi 19 septembre, 09h30 Halle aux poissons Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

En partenariat avec le Comptoir Local® – Office de tourisme Aunis Marais Poitevin, découvrez des œuvres inédites à l’occasion d’un concours de peinture consacré au patrimoine marandais.

La halle aux poissons sera ouverte au public de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, avec la possibilité de voter pour votre œuvre préférée.

Prolongez la journée avec la « guinguette du patrimoine », à partir de 18h sur la place des Halles. Food trucks, buvette et animation musicale seront au rendez-vous.

Enfin, clôturez ces Journées européennes du patrimoine avec un feu d’artifice sur le thème du « Cirque du Soleil », tiré à 22h depuis le lieu-dit Les Portes Blanches.

Halle aux poissons Place des halles, 17230 Marans Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

En partenariat avec le Comptoir Local ® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin, découvrez des oeuvres inédites lors d’un concours de peinture organisé sur le thème du patrimoine Marandais.