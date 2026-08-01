Gala de natation synchronisée Piscine municipale de Marans Marans
vendredi 21 août 2026 · Piscine municipale de Marans · Marans
Informations pratiques
Marans
Gala de natation synchronisée
Piscine municipale de Marans 1 Route de Nantes Marans Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Les Dauphins Marandais organisent un gala de natation synchronisée le 21 août à la piscine municipale de Marans !
Accès libre sans réservation
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Piscine municipale de Marans 1 Route de Nantes Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine dauphinsmarandais@gmail.com
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English :
The Dauphins Marandais are hosting a synchronized swimming gala on August 21 at the Marans municipal pool!
Free admission; no reservation required
L’événement Gala de natation synchronisée Marans a été mis à jour le 2026-08-13 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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