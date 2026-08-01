Gala de natation synchronisée Piscine municipale de Marans Marans

Informations pratiques

Marans

Gala de natation synchronisée

Piscine municipale de Marans 1 Route de Nantes Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Les Dauphins Marandais organisent un gala de natation synchronisée le 21 août à la piscine municipale de Marans !



Accès libre sans réservation

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Piscine municipale de Marans 1 Route de Nantes Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine dauphinsmarandais@gmail.com

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English :

The Dauphins Marandais are hosting a synchronized swimming gala on August 21 at the Marans municipal pool!

Free admission; no reservation required

L’événement Gala de natation synchronisée Marans a été mis à jour le 2026-08-13 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin