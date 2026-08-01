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AGENDA · Marans

Gala de natation synchronisée Piscine municipale de Marans Marans

vendredi 21 août 2026 · Piscine municipale de Marans · Marans

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Piscine municipale de Marans
Adresse
1 Route de Nantes
Ville
17230 Marans
Département
Charente-Maritime
Tarif

Marans

Gala de natation synchronisée

Piscine municipale de Marans 1 Route de Nantes Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Les Dauphins Marandais organisent un gala de natation synchronisée le 21 août à la piscine municipale de Marans !

Accès libre sans réservation
  .

Piscine municipale de Marans 1 Route de Nantes Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   dauphinsmarandais@gmail.com

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English :

The Dauphins Marandais are hosting a synchronized swimming gala on August 21 at the Marans municipal pool!

Free admission; no reservation required

L’événement Gala de natation synchronisée Marans a été mis à jour le 2026-08-13 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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