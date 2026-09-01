Journées européennes du patrimoine Médiathèque Visite guidée les enjeux de la conservation des documents Médiathèque de Vernon Vernon

Informations pratiques

Vernon

Journées européennes du patrimoine Médiathèque Visite guidée les enjeux de la conservation des documents

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:15:00

fin : 2026-09-19 11:15:00

Date(s) :

2026-09-19

Après un rappel de l’histoire de la médiathèque, vous pourrez découvrir la réserve habituellement fermée au public.

L’occasion d’évoquer les défis de conservation liés aux matériaux (parchemin, cuir, papier) et aux conditions climatiques, ainsi que l’importance du plan de sauvegarde des collections.

A découvrir un volume de La Description de l’Égypte, l’Encyclopédie de Diderot, un parchemin médiéval et des planches de voyages en Afrique du 19e siècle.

Durée 1h

Informations pratiques

– Horaire le samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h et le dimanche de 14h30 à 18h

– Réservation obligatoire

– Gratuit .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06

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English : Journées européennes du patrimoine Médiathèque Visite guidée les enjeux de la conservation des documents

L’événement Journées européennes du patrimoine Médiathèque Visite guidée les enjeux de la conservation des documents Vernon a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération