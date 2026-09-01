Journées européennes du patrimoine Médiathèque Visite guidée les enjeux de la conservation des documents Médiathèque de Vernon Vernon
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Vernon · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Journées européennes du patrimoine Médiathèque Visite guidée les enjeux de la conservation des documents
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:15:00
fin : 2026-09-19 11:15:00
Date(s) :
2026-09-19
Après un rappel de l’histoire de la médiathèque, vous pourrez découvrir la réserve habituellement fermée au public.
L’occasion d’évoquer les défis de conservation liés aux matériaux (parchemin, cuir, papier) et aux conditions climatiques, ainsi que l’importance du plan de sauvegarde des collections.
A découvrir un volume de La Description de l’Égypte, l’Encyclopédie de Diderot, un parchemin médiéval et des planches de voyages en Afrique du 19e siècle.
Durée 1h
Informations pratiques
– Horaire le samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h et le dimanche de 14h30 à 18h
– Réservation obligatoire
– Gratuit .
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées européennes du patrimoine Médiathèque Visite guidée les enjeux de la conservation des documents
L’événement Journées européennes du patrimoine Médiathèque Visite guidée les enjeux de la conservation des documents Vernon a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Vernon (Eure)
- ROCK IN THE BARN Vernon 11 septembre 2026
- Atelier d’écriture Médiathèque de Vernon Vernon 12 septembre 2026
- Atelier Huile essentielle pour une rentrée sereine au naturel ! Médiathèque de Vernon Vernon 12 septembre 2026
- Vide grenier Vernon 13 septembre 2026
- Jeu vidéo Médiathèque de Vernon Vernon 16 septembre 2026