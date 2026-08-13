Journées Européennes du Patrimoine Route Nationale 151 Migé

Informations pratiques

Migé

Journées Européennes du Patrimoine

Route Nationale 151 Moulin de Migé Migé Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le moulin Dautin dit le moulin de Migé est le seul moulin à vent de Bourgogne encore en fonction. Construit en 1794 par la famille Dautin, il sera utilisé jusqu’en 1895. Il restera à l’abandon jusqu’à la décision de sa restauration en 1988. C’est le seul survivant des 84 moulins qui existaient dans l’Yonne.

Les travaux de rénovation entrepris en 1991 ont pris fin le 5 décembre 1993. Le moulin a pu être ouvert au public le 10 avril 1994. Le moulin est en état de fonctionner et sa charpente de 15 tonnes pivote à 360° pour se placer face au vent. Les ailes sont équipées du système Berton qui permet de modifier de l’intérieur du moulin la surface des panneaux suivant la force du vent. Elles font tourner une meule de 2 tonnes, permettant de moudre 50 kg de grains de blé pour obtenir 30 kg de farine. Depuis le 26 mars 1997, le moulin de Migé est inscrit à l’inventaire des Monuments historiques.

Géré par l’association A tire d’Aile , le moulin de Migé est inscrit à l’inventaire des Monuments historiques. Il est parfaitement fonctionnel et capable de produire de la farine. En effet, au-delà d’un vent à 27 km/h ou 30 km/h, le moulin à vent peut moudre du grain, fait notable puisque c’est le seul moulin de l’Yonne encore capable de moudre.

Situé dans le département de l’Yonne en région Bourgogne, le moulin de Migé se trouve en bordure de la route nationale 151 (point kilométrique 20,3) entre Auxerre (à 20 min) et Clamecy. .

Route Nationale 151 Moulin de Migé Migé 89580 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 22 26 03 moulindemige@gmail.com

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Migé a été mis à jour le 2026-08-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !