Visite guidée du moulin de Migé, Moulin de Migé, Migé

Visite guidée du moulin de Migé 19 et 20 septembre Moulin de Migé Yonne

Tarifs : 5 € | Tarif réduit pour les enfants de 6 à 12 ans : 3 € | Gratuit pour les moins de 6 ans | Visite limitée à 10 personnes | Durée : environ 30 minutes | Pas d’accès à l’intérieur pour les personnes à mobilité réduite (escalier de meunier)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le moulin Dautin dit « le moulin de Migé » est le seul moulin à vent de Bourgogne encore en fonction.Construit en 1794 par la famille Dautin, il sera utilisé jusqu’en 1895. Il restera à l’abandon jusqu’à la décision de sa restauration en 1988. C’est le seul « survivant » des 84 moulins qui existaient dans l’Yonne.

Les travaux de rénovation entrepris en 1991 ont pris fin le 5 décembre 1993. Le moulin a pu être ouvert au public le 10 avril 1994. Le moulin est en état de fonctionner et sa charpente de 15 tonnes pivote à 360° pour se placer face au vent. Les ailes sont équipées du système Berton qui permet de modifier de l’intérieur du moulin la surface des panneaux suivant la force du vent. Elles font tourner une meule de 2 tonnes, permettant de moudre 50 kg de grains de blé pour obtenir 30 kg de farine. Depuis le 26 mars 1997, le moulin de Migé est inscrit à l’inventaire des Monuments historiques.

Géré par l’association « A tire d’Aile », le moulin de Migé est inscrit à l’inventaire des Monuments historiques. Il est parfaitement fonctionnel et capable de produire de la farine. En effet, au-delà d’un vent à 27 km/h ou 30 km/h, le moulin à vent peut moudre du grain, fait notable puisque c’est le seul moulin de l’Yonne encore capable de moudre.

Situé dans le département de l’Yonne en région Bourgogne, le moulin de Migé se trouve en bordure de la route nationale 151 (point kilométrique 20,3) entre Auxerre (à 20 min) et Clamecy.

Moulin de Migé 89580 Migé Migé 89580 RN 151 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 13 22 26 03 Le moulin à vent de Migé est un Monument historique datant de deux siècles. Ses ailes sont munies d’un astucieux système d’ouverture dû à l’ingénieur Berton. attention ! Situé au bord de la RN 151, accès par le parking situé devant le moulin dans le sens Courson – Auxerre. Si vous venez du nord, dépassez le moulin et prenez la première à droite, puis 2 fois à gauche.

Le moulin Dautin dit « le moulin de Migé » est le seul moulin à vent de Bourgogne encore en fonction.Construit en 1794 par la famille Dautin, il sera utilisé jusqu’en 1895. Il restera à l’abandon la …

© Alain Guillon