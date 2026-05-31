Visite du moulin à vent de Migé, Moulin de Migé (89580), Migé

Visite du moulin à vent de Migé 27 et 28 juin Moulin de Migé (89580) Yonne

Tarifs : à partir de 16 ans : 5 euros, en-dessous de 16 ans : 2 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T19:00:00+02:00 – 2026-06-28T23:00:00+02:00

Visite guidée de l’intérieur et de l’extérieur du moulin de Migé.Le moulin Dautin dit « le moulin de Migé » est le seul moulin à vent de Bourgogne encore en fonction.

Construit en 1794 par la famille Dautin, il sera utilisé jusqu’en 1895. Il restera àl’abandon jusqu’à la décision de sa restauration en 1988.C’est le seul « survivant » des 84 moulins qui existaient dans l’Yonne.Les travaux de rénovation entrepris en 1991 ont pris fin le 5 décembre 1993. Lemoulin a pu être ouvert au public le 10 avril 1994.Le moulin est en état de fonctionner et sa charpente de 15 tonnes pivote à 360° pourse placer face au vent. Les ailes sont équipées du système Berton qui permet demodifier de l’intérieur du moulin la surface des panneaux suivant la force du vent.Elles font tourner une meule de 2 tonnes, permettant de moudre 50 kg de grains deblé pour obtenir 30 kg de farine.Depuis le 26 mars 1997, le moulin de Migé est inscrit à l’inventaire des Monumentshistoriques.

Géré par l’association « A tire d’Aile », il est parfaitement fonctionnel et capable de produire de la farine. En effet, au-delà d’un vent à 27 km/h ou 30 km/h, le moulin à vent peut moudre du grain, fait notable puisque c’est le seul moulin de l’Yonne encore capable de moudre.

Moulin de Migé (89580) N151, 89580 Migé Migé 89580 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Visite guidée de l’intérieur et de l’extérieur du moulin (30 mn environ) moulin à vent Migé

Association A tire d’aile