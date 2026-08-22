Journées européennes du patrimoine Minérail et tout son Patrimoine Les Gannes Messeix

Informations pratiques

Messeix

Journées européennes du patrimoine Minérail et tout son Patrimoine

Les Gannes 2 allée des Sorbiers Messeix Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visites guidées du site minier avec vidéos d’archives, douches, salle des pendus, chevalement et équipements d’origine. Train des mineurs, expositions, véhicules miniers, dédicace et hommage aux mineurs complètent le programme.

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Les Gannes 2 allée des Sorbiers Messeix 63750 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 21 44 27 contact@minerail.fr

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English :

Guided tours of the mining site featuring archival videos, showers, the “hanging room,” the headframe, and original equipment. A miners’ train, exhibits, mining vehicles, a dedication ceremony, and a tribute to the miners round out the program.

L’événement Journées européennes du patrimoine Minérail et tout son Patrimoine Messeix a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme des Combrailles