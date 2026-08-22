Journées européennes du patrimoine Minérail et tout son Patrimoine Les Gannes Messeix
samedi 19 septembre 2026 · Les Gannes · Messeix
Informations pratiques
Messeix
Journées européennes du patrimoine Minérail et tout son Patrimoine
Les Gannes 2 allée des Sorbiers Messeix Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visites guidées du site minier avec vidéos d’archives, douches, salle des pendus, chevalement et équipements d’origine. Train des mineurs, expositions, véhicules miniers, dédicace et hommage aux mineurs complètent le programme.
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Les Gannes 2 allée des Sorbiers Messeix 63750 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 21 44 27 contact@minerail.fr
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English :
Guided tours of the mining site featuring archival videos, showers, the “hanging room,” the headframe, and original equipment. A miners’ train, exhibits, mining vehicles, a dedication ceremony, and a tribute to the miners round out the program.
L’événement Journées européennes du patrimoine Minérail et tout son Patrimoine Messeix a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme des Combrailles
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