Informations pratiques

Moutiers-en-Puisaye

Journées européennes du patrimoine

Au foyer, rue de l’église Moutiers-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine venez découvrir une exposition photos de Daniel Salem, notre Puisaye-Forterre, le paradis des photographes le 19 et 20 septembre 2026 de 9h À 19h

Moutiers-en-Puisaye

Au foyer, rue de l’église

Organisée par l’association des amis de Moutiers. .

Au foyer, rue de l’église Moutiers-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 71 98 90 info@amis-musees.fr

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English : Journées européennes du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Moutiers-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-08-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !