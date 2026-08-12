Journées européennes du patrimoine Moutiers-en-Puisaye
samedi 19 septembre 2026 · Moutiers-en-Puisaye
Informations pratiques
Moutiers-en-Puisaye
Journées européennes du patrimoine
Au foyer, rue de l’église Moutiers-en-Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine venez découvrir une exposition photos de Daniel Salem, notre Puisaye-Forterre, le paradis des photographes le 19 et 20 septembre 2026 de 9h À 19h
Moutiers-en-Puisaye
Au foyer, rue de l’église
Organisée par l’association des amis de Moutiers. .
Au foyer, rue de l’église Moutiers-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 71 98 90 info@amis-musees.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées européennes du patrimoine
L’événement Journées européennes du patrimoine Moutiers-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-08-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !