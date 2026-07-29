Journées Européennes du Patrimoine SALLE ADOUR MUGRON Mugron

Informations pratiques

Mugron

Journées Européennes du Patrimoine

SALLE ADOUR MUGRON PLACE FREDERIC BASTIAT Mugron Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Plongez dans l’histoire de Mugron au travers des fêtes de Montmartre entre 1947 et 1952, avec les photos et affiches de l’époque, le Mugron d’hier et d’aujourd’hui avec cartes postales, photos anciennes et clichés de maintenant, et plein d’autres découvertes…

Plongez dans l’histoire de Mugron au travers des fêtes de Montmartre entre 1947 et 1952, avec les photos et affiches de l’époque, le Mugron d’hier et d’aujourd’hui avec cartes postales, photos anciennes et clichés de maintenant, et plein d’autres découvertes… .

SALLE ADOUR MUGRON PLACE FREDERIC BASTIAT Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 63 00 41

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English : Journées Européennes du Patrimoine

Delve into the history of Mugron through the Montmartre festivals held between 1947 and 1952, with photos and posters from that era, Mugron then and now, featuring postcards, old photos, and contemporary shots, plus plenty of other discoveries…

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Mugron a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Terres de Chalosse