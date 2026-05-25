Journées Européennes du Patrimoine Musée archéologique de Viuz-Faverges Faverges Faverges-Seythenex

Faverges-Seythenex

Journées Européennes du Patrimoine Musée archéologique de Viuz-Faverges

Faverges 855 route de Viuz Faverges-Seythenex Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Profitez de ces journées spéciales pour découvrir le musée archéologique. Un guide du patrimoine répond à vos questions sur les collections d’objets gallo-romains, néolithiques, médiévaux… Livret d’activités pour enfants.

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Faverges 855 route de Viuz Faverges-Seythenex 74210 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 32 45 99

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English : Archaeology European Days: Archaeological museum of Viuz-Faverges

Take advantage of these special days to discover the archaeological museum. A heritage guide answers your questions about the collections of Gallo-Roman, Neolithic and Medieval objects… Activity booklets for children.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Musée archéologique de Viuz-Faverges Faverges-Seythenex a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme des Sources du Lac d’Annecy