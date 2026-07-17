Le Festival des Cabanes, La Soierie, Faverges-Seythenex

Informations pratiques

Le Festival des Cabanes 15 – 18 octobre La Soierie Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T08:00:00+02:00 – 2026-10-15T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T00:00:00+02:00 – 2026-10-18T23:00:00+02:00

Le festival des Cabanes des Sources du lac d’Annecy

11ième Edition

« Des cabanes comme une œuvre d’art ou un rêve d’enfant. Le rêve d’une vie à construire, d’un futur qu’on s’invente. Une nouvelle façon d’habiter le monde, de l’élargir ».

Les 14 cabanes, construites dans des lieux choisis des Sources du lac d’Annecy, sont conçues par des architectes professionnels,

ou en passe de le devenir, avec comme matériau le bois local et une surface maximum imposée de 6m2.

Comme chaque année, ces projets, sous forme de maquettes, ont fait l’objet d’un concours qui s’est déroulé du 1 Janvier au 4 Avril,

Puis d’une sélection des 14 meilleurs, effectuée par un jury d’architectes.

Reste la construction qui a eu lieu avant l’été. Effectuée par les architectes eux-mêmes,

ou grâce à l’élan de solidarité des habitants qui sont de plus en plus nombreux à vouloir participer.

Ensuite ? Il ne restera plus qu’à venir les admirer … du 1 Juillet au 6 Novembre aux sources du lac d’Annecy.

La Soierie Route d’Albertville 74210 Faverges Faverges-Seythenex 74210 Faverges Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 06 77 08 02 32 http://www.lefestivaldescabanes https://www.facebook.com/LeFestivaldesCabanes/ Le festival se déroule sur le territoire de la communauté de communes des sources du lac d’Annecy.

Le festival des Cabanes des Sources du lac d’Annecy

©lefestivaldescabanes