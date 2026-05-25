Journées Européennes du Patrimoine Villa gallo-romaine du Thovey Faverges Faverges-Seythenex

Faverges-Seythenex

Journées Européennes du Patrimoine Villa gallo-romaine du Thovey

Faverges 855 route de Viuz Faverges-Seythenex Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Explorez l’histoire en (re)découvrant le site de la Villa gallo-romaine du Thovey, mis au jour il y a une quarantaine d’années lors de fouilles archéologiques à deux pas du centre de Faverges.

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Faverges 855 route de Viuz Faverges-Seythenex 74210 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 32 45 99

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English : European Heritage Days: the Thovey Gallo-Roman Villa

Explore History and (re)discover the site of the Thovey Gallo-Roman Villa, found some 40 years ago during an archeological excavation right next to Faverges town centre.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Villa gallo-romaine du Thovey Faverges-Seythenex a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme des Sources du Lac d’Annecy